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(أخيرا انتصر الحب)..الطالبة اليمنية"إسراء وهيب" تلتقي بخطيبها"العامري" بعد ثلاثة أعوام من الاختطاف
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 04:39:00 مساءً

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الطالبة إسراء وهيب وخطيبها صامد العامري
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الطالبة إسراء وهيب وخطيبها صامد العامري

*يمن برس -خاص
احتفلت الطالبة اليمنية "إسراء وهيب" اليوم الخميس بعودة خطيبها المعتقل من سجون المليشيات الحوثية "صامد العامري"بعد ثلاثة أعوام من الاختطاف .

ونجحت ظهر اليوم الخميس وساطة محلية في إتمام صفقة تبادل أسرى ومختطفين بين الجيش والوطني والحوثيين ،
وكان صامد العامري أحد الـ75 أسيرا الذين تم الإفراج عنهم من سجون المليشيات الحوثية .

وفي سبتمبر المنصرم وجهت الطالبة إسراء وهيب رسالة إلى خطيبها المعتقل في حفل تخرجها تخبره فيها بأنها تحتفل معه بهذه المناسبة رغم بعاده وغيابه  وهو ما أشعل مواقع التواصل الإجتماعي والرأي العام المحلي وأحدث تفاعلا كبيرا إزاء قضية الطالبة وخطيبها المعتقل .


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خاص - يمن برس

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