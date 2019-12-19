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في أغرب حادثة ..مراهقة تسرق طائرة من إحدى المطارات وهذا ما فعلته أثناء قيادتها(فيديو)

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*يمن برس - متابعة خاصة

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مراهقة تبلغ من العمر 17 عاما، تسللت إلى مطار "فريسنو يوسمات الدولي" في ولاية كاليفورنيا، وقامت بقيادة طائرة صغيرة وصدمتها بسياج المطار.



وأوضح مصدر في الشرطة، أن ما قامت به الفتاة المراهقة لم يشكل أي خطر على المطار والمسافرين، مؤكدا عدم وقوع إصابات.



وأظهر شريط فيديو لكاميرات المراقبة، الطائرة وهي تتحرك دون أن تطير وتحطمت بعد ارتطامها بسياج المطار وأحد المباني ما تسبب في أضرار حدوث جسيمة للطائرة.



وكانت الفتاة ترتدي السماعة التي يستخدمها الطيارون، وبدت مضللة ولم تتعاون مع السلطات، على حد قول المصدر.



وتم احتجاز الفتاة بتهمة سرقة طائرة، ولم تكشف الشرطة إلى الآن الدافع مما قامت به، إلا أن المصدر أشار إلى عدم وجود دوافع مرتبطة بالإرهاب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مراهقة تبلغ من العمر 17 عاما، تسللت إلى مطار "فريسنو يوسمات الدولي" في ولاية كاليفورنيا، وقامت بقيادة طائرة صغيرة وصدمتها بسياج المطار.وأوضح مصدر في الشرطة، أن ما قامت به الفتاة المراهقة لم يشكل أي خطر على المطار والمسافرين، مؤكدا عدم وقوع إصابات.وأظهر شريط فيديو لكاميرات المراقبة، الطائرة وهي تتحرك دون أن تطير وتحطمت بعد ارتطامها بسياج المطار وأحد المباني ما تسبب في أضرار حدوث جسيمة للطائرة.وكانت الفتاة ترتدي السماعة التي يستخدمها الطيارون، وبدت مضللة ولم تتعاون مع السلطات، على حد قول المصدر.وتم احتجاز الفتاة بتهمة سرقة طائرة، ولم تكشف الشرطة إلى الآن الدافع مما قامت به، إلا أن المصدر أشار إلى عدم وجود دوافع مرتبطة بالإرهاب.

- فيديو :









مراهقة طائرة كالفورنيا



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