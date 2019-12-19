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التحالف العربي يسمح باستئناف رحلات شركة طيران أجنبية إلى اليمن

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*يمن برس -متابعة خاصة

وافق التحالف العربي، على استئناف شركة طيران أجنبية رحلاتها الجوية إلى اليمن، وتحديدًا مطار سيئون الدولي، بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.



وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، في بيان لها ، اليوم الخميس، إنها توافق على استئناف رحلات شركة طيران ”أفريكان إكسبرس“، إلى مطار سيئون فقط، ردًا على رسالة وزارة النقل اليمنية.



وبحسب البيان، فقد تقدمت وزارة النقل إلى قيادة التحالف بقيادة السعودية، بطلب السماح لشركة ”أفريكان إكسبرس“ باستئناف رحلاتها إلى مطاري عدن جنوبًا، وسيئون شرقًا.



وذكر أنه تم السماح للشركة المذكورة باستئناف رحلاتها إلى سيئون فقط، وتأجيل الرحلات إلى عدن، لحين التحقق من جاهزية المطار.



وشدد على ضرورة إخضاع الشركة للإجراءات المتبعة في تصريح الرحلات الجوية من المطارات اليمنية وإليها، المتفق عليها بين الحكومة وقوات التحالف العربي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وافق التحالف العربي، على استئناف شركة طيران أجنبية رحلاتها الجوية إلى اليمن، وتحديدًا مطار سيئون الدولي، بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، في بيان لها ، اليوم الخميس، إنها توافق على استئناف رحلات شركة طيران ”أفريكان إكسبرس“، إلى مطار سيئون فقط، ردًا على رسالة وزارة النقل اليمنية.وبحسب البيان، فقد تقدمت وزارة النقل إلى قيادة التحالف بقيادة السعودية، بطلب السماح لشركة ”أفريكان إكسبرس“ باستئناف رحلاتها إلى مطاري عدن جنوبًا، وسيئون شرقًا.وذكر أنه تم السماح للشركة المذكورة باستئناف رحلاتها إلى سيئون فقط، وتأجيل الرحلات إلى عدن، لحين التحقق من جاهزية المطار.وشدد على ضرورة إخضاع الشركة للإجراءات المتبعة في تصريح الرحلات الجوية من المطارات اليمنية وإليها، المتفق عليها بين الحكومة وقوات التحالف العربي.







التحالف النقل اليمن



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