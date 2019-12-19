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برئاسة الجنرال "رضا شهلاي"..مجلة فرنسية تكشف عن وجود قوة إيرانية ضخمة في صنعاء

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قوة عسكرية إيرانية

*يمن برس - متابعة خاصة

كشفت مجلة "انتيليجنس أون لاين" الفرنسية، المتخصصة في شؤون الاستخبارات وجود قوة إيرانية تتكون في حوالي 400 مقاتل من الحرس الثوري الإيراني في صنعاء برئاسة الجنرال رضا شهلاي.



ونقلت المجلة الفرنسية عن مصادر قولها إن القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال عبدالرضا شلاهي يتواجد في صنعاء على رأس قوة لتقديم الدعم للحوثيين.



وبحسب المجلة فإن شهلاي كان المسؤول عن قيادة الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة على منشأة أرامكو في السعودية منتصف سبتمبر الماضي.



ومطلع ديسمبر الجاري أعلنت الحكومة الأمريكية عن تواجد قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني في اليمن يدير معارك الحوثيين، ووضعت مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يعطي معلومات عن مواقع أنشطته.



وقالت الخارجية الإمريكية إن عبد الرضا شهلاي قائدٌ رفيعُ المستوى في قوات القدس، وقائد الحرس الثوري الإيراني بصنعاء. وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية شهلاي كإرهابيٍ عالمي بين عامي 2008 و 2011





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت مجلة "انتيليجنس أون لاين" الفرنسية، المتخصصة في شؤون الاستخبارات وجود قوة إيرانية تتكون في حوالي 400 مقاتل من الحرس الثوري الإيراني في صنعاء برئاسة الجنرال رضا شهلاي.ونقلت المجلة الفرنسية عن مصادر قولها إن القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال عبدالرضا شلاهي يتواجد في صنعاء على رأس قوة لتقديم الدعم للحوثيين.وبحسب المجلة فإن شهلاي كان المسؤول عن قيادة الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة على منشأة أرامكو في السعودية منتصف سبتمبر الماضي.ومطلع ديسمبر الجاري أعلنت الحكومة الأمريكية عن تواجد قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني في اليمن يدير معارك الحوثيين، ووضعت مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يعطي معلومات عن مواقع أنشطته.وقالت الخارجية الإمريكية إن عبد الرضا شهلاي قائدٌ رفيعُ المستوى في قوات القدس، وقائد الحرس الثوري الإيراني بصنعاء. وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية شهلاي كإرهابيٍ عالمي بين عامي 2008 و 2011







فرنسا صنعاء الحوثي إيران اليمن



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