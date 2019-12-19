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مصادر : نقل خمسة متهمين في حادثة اغتيال"الحمادي" إلى عدن
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 06:13:00 مساءً

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العميد"عدنان الحمادي"
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العميد"عدنان الحمادي"

*يمن برس -تعز
أكدت مصادر مطلعة نقل خمسة (من أصل تسعة) متهمين رئيسين في حادثة اغتيال العميد عدنان الحمادي إلى عدن.

وذكرت المصادر أن المتهمين الخمسة نقلوا من معسكر (اللواء 35 مدرع) في منطقة "العين" بريف تعز إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت المصادر أن نقل المتهمين جاء بناء على طلب اللجنة الرئاسية التي يرأسها النائب العام الدكتور على الأعوش.

يشار إلى أن الغموض لازال يكتنف قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي في ظل مطالبات واسعة بسرعة كشف نتائج التحقيق وإظهار الحقيقة .


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خاص - يمن برس

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