مصادر : نقل خمسة متهمين في حادثة اغتيال"الحمادي" إلى عدن

*يمن برس -تعز
أكدت مصادر مطلعة نقل خمسة (من أصل تسعة) متهمين رئيسين في حادثة اغتيال العميد عدنان الحمادي إلى عدن.
وذكرت المصادر أن المتهمين الخمسة نقلوا من معسكر (اللواء 35 مدرع) في منطقة "العين" بريف تعز إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأكدت المصادر أن نقل المتهمين جاء بناء على طلب اللجنة الرئاسية التي يرأسها النائب العام الدكتور على الأعوش.
يشار إلى أن الغموض لازال يكتنف قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي في ظل مطالبات واسعة بسرعة كشف نتائج التحقيق وإظهار الحقيقة .
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