 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / السعودية تكرّم مواطنة بسبب غيرتها على "اللغة العربية"
السعودية تكرّم مواطنة بسبب غيرتها على "اللغة العربية"
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 06:34:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
السعودية تكرّم مواطنة بسبب غيرتها على "اللغة العربية"
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -وكالات
منحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مواطنة وساما تكريمياً بعد تقديمها لـ38 بلاغا عن مخالفات عدم استخدام "اللغة العربية".

ونشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية تغريدة جديدة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، تؤكد منح المواطنة السعودية، رفيف السبيهي، عما حققته من إنجاز وسامًا تكريميًا. 

"أحب اللغة العربية وأعتز بها"، بهذه الكلمات تحدثت "رفيف" في الفيديو المنشور عبر حساب الوزارة الرسمي على "تويتر"، مؤكدة أنها تقدمت بـ38 بلاغا تجاريا خلال الأشهر الماضية جميعها عن مخالفات عدم استخدام اللغة العربية في الفواتير وقوائم الطعام في عدد من المنشآت التجارية.

ومنحت الوزارة الوسام البرونزي للمواطنة السعودية، رفيف السبيهي، تقديرا لجهودها في حماية المستهلك بالإبلاغ عن المخالفات التجارية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

 وقررت وزارة التجارة والاستثمار السعودية إلزام المنشآت باستخدام اللغة العربية في معاملاتها وقوائمها.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
256
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©