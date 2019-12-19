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الجيش الوطني يضبط أكثر من ربع طن من الحشيش المخدر في مأرب

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ضبط كمية من الحشيش المخدر في مأرب

*يمن برس -مأرب

قالت مصادر عسكرية في مأرب إن قوات الجيش الوطني ضبطت كميات من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.



وذكرت المصادر أن كتيبة الحماية التابعة للواء 13 مشاة بالمنطقة العسكرية الثالثة ضبطت اليوم 280 كيلو من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها لمناطق الميليشيا الانقلابية.



وأشارت المصادر إلى أن عملية الضبط تمت في نقطة الرقع بمنطقة "نجد المجمعة" جنوبي محافظة مأرب.



ومؤخراً ضبطت قوات الجيش عشرات الشحنات المخدرة التي ترسل إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر عسكرية في مأرب إن قوات الجيش الوطني ضبطت كميات من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.وذكرت المصادر أن كتيبة الحماية التابعة للواء 13 مشاة بالمنطقة العسكرية الثالثة ضبطت اليوم 280 كيلو من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها لمناطق الميليشيا الانقلابية.وأشارت المصادر إلى أن عملية الضبط تمت في نقطة الرقع بمنطقة "نجد المجمعة" جنوبي محافظة مأرب.ومؤخراً ضبطت قوات الجيش عشرات الشحنات المخدرة التي ترسل إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.







الحشيش المخدر مأرب الجيش الوطني



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