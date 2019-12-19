الحوثيون يبدأون تنفيذ دعوة"محمد علي الحوثي" بالسطو على منزل أول قائد للجيش في الجنوب بعد الاستقلال
*يمن برس -صنعاء
أقدمت مليشيات الحوثي على السطو على منزل الشخصية الوطنية والتاريخية المعروفة المرحوم حسين عثمان عشال في العاصمة صنعاء شمال اليمن .
وأفادت مصادر محلية إن عناصر مليشيا الحوثي، حجزت منزل حسين عشال، أول قائد للجيش في جنوب اليمن بعد الاستقلال، وقامت باقتحامه والسيطرة عليه، تمهيداً لمصادرته.
وتُمعن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في ممارسات النهب والسلب ومصادرة الممتلكات والحجز عليها، مستقوية بمؤسسات الدولة المسلوبة بأيديهم منذ 2014م، والتي تتخذها أداة لشرعنة عمليات اللصوصية والسرقة الحوثية للأموال والممتلكات.
ويعتبر الراحل حسين عشال من الشخصيات الوطنية التي كان لها دورها في مراحل النضال الوطني منذ فجر الاستقلال.
وكان محمد علي الحوثي قد وجه دعوة قبل يومين ببيع منازل المسؤولين وصرف رواتب الموظفين حسب ما نشر في حائطه على تويتر .
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