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مقتل طفل يشعل فتيل الحرب بين قبيلتين في مديرية الحدا بذمار
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 07:45:00 مساءً

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ذمار
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ذمار

*يمن برس -ذمار
قالت مصادر محلية إن اشتباكات متواصلة تجري بين قبيلتين في عزلة النصرة بمديرية الحدا في محافظة ذمار على خلفية مقتل طفل عمره 12 عاما.

 وذكرت المصادر أن اشتباكات تجري بين قبيلتي نشال والزوم التباعتين لعزلة النصرة بمديرية الحدا وذلك لأخذ ثأر الطفل المقتول. 

وتعتبر هذه الاشتباكات هي المرة الثانية التي يتم الأخذ بثأر لطفل في النصرة بمديرية الحدأ حيث أقدمت إحدى القبائل، قبل أشهر، على قتل طفل من قبيلة المشاخرة بالعزلة ذاتها.

 وتستغل مليشيا الحوثي هذه الثارات في تغذيتها وتدعم طرفا واحدا ضد طرف اخر لترفع من وتيرة الحرب بينهما.


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خاص - يمن برس

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