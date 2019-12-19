الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مقتل طفل يشعل فتيل الحرب بين قبيلتين في مديرية الحدا بذمار

مقتل طفل يشعل فتيل الحرب بين قبيلتين في مديرية الحدا بذمار

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

ذمار

*يمن برس -ذمار

قالت مصادر محلية إن اشتباكات متواصلة تجري بين قبيلتين في عزلة النصرة بمديرية الحدا في محافظة ذمار على خلفية مقتل طفل عمره 12 عاما.



وذكرت المصادر أن اشتباكات تجري بين قبيلتي نشال والزوم التباعتين لعزلة النصرة بمديرية الحدا وذلك لأخذ ثأر الطفل المقتول.



وتعتبر هذه الاشتباكات هي المرة الثانية التي يتم الأخذ بثأر لطفل في النصرة بمديرية الحدأ حيث أقدمت إحدى القبائل، قبل أشهر، على قتل طفل من قبيلة المشاخرة بالعزلة ذاتها.



وتستغل مليشيا الحوثي هذه الثارات في تغذيتها وتدعم طرفا واحدا ضد طرف اخر لترفع من وتيرة الحرب بينهما.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر محلية إن اشتباكات متواصلة تجري بين قبيلتين في عزلة النصرة بمديرية الحدا في محافظة ذمار على خلفية مقتل طفل عمره 12 عاما.وذكرت المصادر أن اشتباكات تجري بين قبيلتي نشال والزوم التباعتين لعزلة النصرة بمديرية الحدا وذلك لأخذ ثأر الطفل المقتول.وتعتبر هذه الاشتباكات هي المرة الثانية التي يتم الأخذ بثأر لطفل في النصرة بمديرية الحدأ حيث أقدمت إحدى القبائل، قبل أشهر، على قتل طفل من قبيلة المشاخرة بالعزلة ذاتها.وتستغل مليشيا الحوثي هذه الثارات في تغذيتها وتدعم طرفا واحدا ضد طرف اخر لترفع من وتيرة الحرب بينهما.







مقتل طفل ذمار النصرة



شارك الخبر أصدقاءك:



209

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







