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قادمة من أفريقيا ..طائرة شحن تصل مطار سيئون الدولي وهذا ما تحمله!

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طائرة في مطار سيئون الدولي

*يمن برس -سيئون

وصلت مساء اليوم الخميس إلى مطار سيئون الدولي طائرة شحن لشركة استرال افييشن الخاصة بالشحن الجوي والقادمة من جيبوتي، تحمل على متنها شحنات أدوية خاصة لعدد من التجار باليمن.



وأوضح مدير عام مطار سيئون علي باكثير أن وصول الطائرة التي تحمل 92 طنا من الأدوية يأتي تفعيلا لنشاط الشحن الجوي بمطار سيئون وتواصلا لجهود الهيئة العامة للطيران المدني - عدن عقب تدشين العمل بصالات الشحن الجوي التي خصصتها الإدارة بمطار سيئون الدولي.



وأشار باكثير إلى أن عملية استمرار الشحنات الجوية يأتي تشجيعا للمستثمرين وستعمل إدارة المطار على تقديم مختلف التسهيلات اللازمة لمختلف الشحنات والجهات لما من شأنه الدفع بجودة الخدمة في مطار سيئون.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصلت مساء اليوم الخميس إلى مطار سيئون الدولي طائرة شحن لشركة استرال افييشن الخاصة بالشحن الجوي والقادمة من جيبوتي، تحمل على متنها شحنات أدوية خاصة لعدد من التجار باليمن.وأوضح مدير عام مطار سيئون علي باكثير أن وصول الطائرة التي تحمل 92 طنا من الأدوية يأتي تفعيلا لنشاط الشحن الجوي بمطار سيئون وتواصلا لجهود الهيئة العامة للطيران المدني - عدن عقب تدشين العمل بصالات الشحن الجوي التي خصصتها الإدارة بمطار سيئون الدولي.وأشار باكثير إلى أن عملية استمرار الشحنات الجوية يأتي تشجيعا للمستثمرين وستعمل إدارة المطار على تقديم مختلف التسهيلات اللازمة لمختلف الشحنات والجهات لما من شأنه الدفع بجودة الخدمة في مطار سيئون.







طائرة سيئون جيبوتي



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