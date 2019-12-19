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تواصل اجتماعات الجولة السابعة للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 08:22:00 مساءً

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تواصل اجتماعات الجولة السابعة للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة
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*يمن برس - الحديدة

تتواصل اليوم الخميس اجتماعات الجولة السابعة للجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة غربي اليمن، برئاسة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس اللجنة الجنرال الهندي الفريق أبهيجيت غوها على متن سفينة أممية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

ومساء الأربعاء قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، في بيان إن رئيس اللجنة أشاد بـ"تعاون الفريق الحكومي وتسهيله للكثير من الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني".

وأضاف الدبيش أن "الفريق الحكومي قدم البراهين والقرائن بالصور والفيديوهات حول الاستحداثات والتجاوزات التي قامت بها جماعة الحوثيين في الكثير من نقاط الانتشار بين الجانبين".

وأشار إلى أن "الفريق الحكومي دعا البعثة الأممية إلى النزول والتحقق من هذه الاستحداثات، أو الإعلان رسمياً عن فشل تنفيذ وتثبيت وقف إطلاق النار".

وشدد على "ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الخاص بإعادة الانتشار للمرحلتين الأولى والثانية، وفتح الممرات الإنسانية".

وذكر المتحدث أن "الفريق الحكومي عبر عن بالغ أسفه لما تعرضت له ولا زالت البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في الحُديدة من تقييد لحركتها من جانب جماعة الحوثيين"




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خاص - يمن برس

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