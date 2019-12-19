فلكي يمني يحذر من الليالي السود "بردها يتغلغل في العظام"

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*يمن برس - خاص

خبير فلكي يحدد دخول ليالي أربعينية الشتاء البارد

حذر الفلكي اليمني أحمد الجوبي من دخول ليالي أربعينية الشتاء التي تعد أشد أيام الشتاء برودة بداية من 25 من ديسمبر الجاري وتنتهي في الثاني من فبراير القادم.

وأوضح في تدوينة على "فيسبوك" الخميس، أن هذه الليالي تتميز ببرودتها الشديدة نهاراً ومساءً، واستمرار هطول غيثها إن نزلت، وتشكل الندى فجراً، وخروج البخار من الفم، وسقوط أوراق الشجر.

وقال إن هذه الأربعينية تنقسم إلى الليالي البيض مدتها 20 يوماً يشتد فيها البرد وتكثر فيها العواصف وتحس فيها بدخول فصل الشتاء الذي يباغتك برده في العظام وتشمل الكوالح ومدتها 10 أيام وتبدأ صباح يوم 25/ 12 وتنتهي في الثالث من يناير والطوالح مدتها 10 ايام وتبدأ من صباح 4 من يناير وتنتهي في 13 من الشهر نفسه.

وأشار إلى أن القسم الثاني من الأربعينية تسمى الليالي السود وهي ليالي جامدة شديدة البرودة يقترب فيها الناس من مواقد النار وأجهزة التدفئة وفيها تفتح المزروعات أشكالها وتبرز ورودها وزهورها خلال هذه الفترة لكي تواصل نموها بقية فصل الشتاء.

وبحسب الجوبي، تنقسم الليالي السود إلى الموالح ومدتها 10 ايام وتبدأ صباح يوم 14 من يناير وتنتهي مساء 23 من الشهر نفسه ثم الصوالح ومدتها 10 ايام وتبدأ في 24 من يناير وتنتهي في الثاني من فبراير.

ولفت إلى أن ليالي الشتاء الأربعين الباردة تليها عشر ليال يتقلب فيها الطقس فعادة تكون دافئة وعادة تكون باردة وتعرف هذه الليالي بإسم ” العزازة “، ثم تتبعها ثلاث ليال شديدة البرودة تبدأ صباح يوم 12 فبراير وتنتهي مساء يوم 14 فبراير وتعرف بإسم قرة العنز.