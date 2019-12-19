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انهيار كبير للريال وتفاوت في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 09:55:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
شهدت أسعار الريال اليمني انخفاضاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الخميس وسط اتساع فارق الصرف بين العاصمة صنعاء وعدن.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 587 ريال
بيع: 590 ريال
الريال السعودي
شراء: 155 ريال
بيع: 155.5 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 602 ريال
بيع: 605 ريال
الريال السعودي
شراء: 158.5 ريال
بيع: 159 ريال
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