 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / انهيار كبير للريال وتفاوت في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن
انهيار كبير للريال وتفاوت في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 09:55:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
انهيار كبير للريال وتفاوت في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص
شهدت أسعار الريال اليمني انخفاضاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الخميس وسط اتساع فارق الصرف بين العاصمة صنعاء وعدن.

فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:



صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء: 587 ريال
بيع: 590 ريال

الريال السعودي
شراء: 155 ريال
بيع: 155.5 ريال
 
عدن:

الدولار الأمريكي
شراء: 602 ريال
بيع: 605 ريال

الريال السعودي
شراء: 158.5  ريال
بيع:  159 ريال

 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
969
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©