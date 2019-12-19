توضيح جديد من البنك المركزي بصنعاء حول استبدال العملة الجديدة

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*يمن برس - متابعة خاصة

قال الوكيل المساعد للبنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، سامي السياغي، إن آليات الاستبدال بالنسبة للافراد قد حددت عند أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية (موبايل موني -كوالتي كونكت - إم فلوس).

وأوضح في تصريح صحفي اليوم االخميس، أن آلية الاستبدال هي بالنقد الالكتروني كما هي بالعملة الوطنية القانونية (الريال اليمني) وتتضمن تعويض المواطنين "الأفراد" من غير "التجار والبنوك والصرافين".

وأشار إلى أن آلية التعويض للافراد ليست مفتوحة وأن عليهم الأخذ بعين الاعتبار أنها آلية صرف لمرة واحدة فقط موضحاً أن السقف المعتمد للفرد الواحد هو 100 ألف ريال فقط.

وحول التجار والمؤسسات، قال السياغي، إن آلية الاستبدال تتمثل بتوريد المبالغ وأخذ ضمان بالمبلغ المورد إلى حين توفر السيولة لدى البنك أو الوصول الى اتفاق سياسي. بحسب تعبيره.

وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، منح أمس الأربعاء، مهلة 30 يوماً للمواطنين الذين يملكون عملة من الطبعة الجديدة لاستبدالها بالعملة القديمة أو النقود الالكترونية.