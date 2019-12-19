من هو حسن دياب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

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*يمن برس - متابعات

كلف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مساء اليوم، وزير التربية والتعليم اللبناني السابق حسن دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن حسان دياب من مواليد بيروت 1 يونيو 1959. متزوج من السيدة نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان.

يحمل دياب شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.

تولى منصب وزير التربية والتعليم العالي اللبناني في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة).

انضم إلى الجامعة الأميركية في بيروت سنة 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة. لديه أكثر من 130 منشوراً في مجلات علمية دولية ومؤتمرات.

شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان.

وفي أكتوبر من عام 2006، تم تعيينه في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت