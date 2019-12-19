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السعودية تحبس أنفاسها ترقباً لانطلاق الحدث الأضخم بالمنطقة

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*يمن برس - متابعات

تترقب العاصمة السعودية الرياض بشغف واهتمام كبير، انطلاقة مهرجان "مدل بيست"، الذي يُعد أكبر حدث موسيقي وفني وثقافي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر تجمع للديجيهات النجوم في العالم، الذين سيلتقون في منتجع درة الرياض اليوم الخميس 19 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 70 من الديجيهات والفنانين والموسيقيين العالميين والمحليين والعرب.



وستعيش العاصمة السعودية على مدى ثلاثة أيام مع مهرجان "مدل بيست" أجمل لياليها الموسيقية والفنية والثقافية، التي يجتمع فيها عمالقة الموسيقى الإلكترونية EDM من مختلف دول العالم، على مساحة تقدر بأكثر من مليون متر مربع، ليقدموا ليالي موسيقية وغنائية وفنية ساهرة على خمسة مسارح.



وسيقدم الديجيهات والفنانون أحلى عروض موسيقى الـ"هاوس" والـ"ترانس"، والـ"تكنو"، وغيرها من الفنون العصرية والعروض الإبداعية الضخمة في هذا الحدث الكبير الذي ينطلق لأول مرة في العالم من الرياض، ليصل في المستقبل إلى بقية دول المنطقة والعالم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تترقب العاصمة السعودية الرياض بشغف واهتمام كبير، انطلاقة مهرجان "مدل بيست"، الذي يُعد أكبر حدث موسيقي وفني وثقافي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر تجمع للديجيهات النجوم في العالم، الذين سيلتقون في منتجع درة الرياض اليوم الخميس 19 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 70 من الديجيهات والفنانين والموسيقيين العالميين والمحليين والعرب.وستعيش العاصمة السعودية على مدى ثلاثة أيام مع مهرجان "مدل بيست" أجمل لياليها الموسيقية والفنية والثقافية، التي يجتمع فيها عمالقة الموسيقى الإلكترونية EDM من مختلف دول العالم، على مساحة تقدر بأكثر من مليون متر مربع، ليقدموا ليالي موسيقية وغنائية وفنية ساهرة على خمسة مسارح.وسيقدم الديجيهات والفنانون أحلى عروض موسيقى الـ"هاوس" والـ"ترانس"، والـ"تكنو"، وغيرها من الفنون العصرية والعروض الإبداعية الضخمة في هذا الحدث الكبير الذي ينطلق لأول مرة في العالم من الرياض، ليصل في المستقبل إلى بقية دول المنطقة والعالم.







السعودية موسم الرياض حدث



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