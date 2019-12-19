كبرى محطات توليد الكهرباء بعدن تعود مجدداً للعمل

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - عدن

عادت محطة الحسوة الكهروحرارية في العاصمة المؤقتة عدن الخميس، الى العمل بعد توقف استمر لأكثر من شهرين بسبب نفاذ الوقود.

وبدأت عملية اشعال محطة الحسوة، اليوم الخميس، تمهيداً لتشغيلها بعد وصول الوقود حيث ستدخل الخدمة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة.

ومن المقرر أن يعمل دخول محطة الحسوة الى الخدمة على تخفيض معدل العجز في العاصمة المؤقتة عدن من 105 ميجا إلى 50 ميجا وات.

وكانت محطة الحسوة الكهرو حرارية كبرى محطات التوليد الكهربائي في عدن قد توقفت عن العمل في الـ12 من شهر أكتوبر الماضي بسبب نفاد الوقود.