الفلكي عياش يكشف عن تطورات غير متوقعة في حالة الطقس

*يمن برس - خاص
قال الفلكي اليمني محمد عياش، إن درجات الحرارة ستعاود الإرتفاع تدريجياً بحسب المؤشرات، إعتباراً من يوم الثلاثاء 12/24، مع بدء تأثير كتلة هوائية دافئة نسبياً على الأجواء آواخر شهر ديسمبر الجاري.
وأكد عياش في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" الخميس، على أنه لاتوجد أي إحتمالية لتشكل الصقيع أو حدوث الضريب على المحاصيل الزراعية مع هكذا ظروف جوية سائدة.
وأشار إلى أن الإنخفاض في درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام القليلة القادمة على بعض المناطق الجبلية المرتفعة بالتزامن مع إقتراب موعد الوقوف الشمسي، سيكون محدوداً وليس بشكل كبير.
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