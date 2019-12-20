هجوم حوثي فاشل في حيس يوقع بالعشرات من مسلحي المليشيات

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*يمن برس - متابعة خاصة



قال مصدر عسكري إن القوات المشتركة تصدت مساء الخميس، لهجوم واسع شنته مليشيا الحوثي على مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة.



وذكر المصدر أن المليشيات الحوثية دفعت بمئات العناصر من مسلحيها وشنت هجوماً واسعاً شمال غرب منطقة بني مغاري الواقعة غرب مديرية حيس.



مضيفًا أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية مع مسلحي المليشيات.



وتكبدت المليشيات الحوثية في تلك المواجهات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بعدما قتل وأصيب العشرات منهم إلى جانب تدمير آليات تابعة لهم حسب المصدر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مصدر عسكري إن القوات المشتركة تصدت مساء الخميس، لهجوم واسع شنته مليشيا الحوثي على مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة.وذكر المصدر أن المليشيات الحوثية دفعت بمئات العناصر من مسلحيها وشنت هجوماً واسعاً شمال غرب منطقة بني مغاري الواقعة غرب مديرية حيس.مضيفًا أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية مع مسلحي المليشيات.وتكبدت المليشيات الحوثية في تلك المواجهات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بعدما قتل وأصيب العشرات منهم إلى جانب تدمير آليات تابعة لهم حسب المصدر.







هجوم حوثي حيس الحديدة القوات المشتركة



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