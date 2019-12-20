المليشيات تقتحم منازل في الحشا بالضالع وتختطف 6 مواطنين "أسماء"

*يمن برس - متابعة خاصة

داهمت ميليشيات الحوثي عددًا من المنازل في منطقة بالشامرية والحصين ببلاد الحيقي بالحشا في الضالع واختطفت ستة مواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.ونقل المركز الإعلامي لمقاومة الحشاء عن مصادر محلية أن المليشيات اختطفت ماجد أحمد سلطان علي الحجري، مرسل أحمد أحمد محمد الحجري جارالله، صادق عبد المجيد الشرعبي، أسعد حمود محسن محمد الحجري، موسى صالح محسن مثني الحجري وعبد الكريم فضل عبد الله عبادي الحجري.وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي تمارس على سكان الحشاء عددًا من الانتهاكات وخاصة بعد اقتراب القوات المشتركة من تحريرها.