 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / ممارسات تطيل العمر وتخفض خطر الوفاة المبكرة
ممارسات تطيل العمر وتخفض خطر الوفاة المبكرة
الجمعة, 20 ديسمبر, 2019 09:18:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
ممارسات تطيل العمر وتخفض خطر الوفاة المبكرة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

تزعم دراسة جديدة أن الذهاب إلى المسرح أو متابعة الأعمال الفنية مرة كل شهر قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة.

وتتبع باحثو جامعة "كوليدج لندن" زهاء 7000 شخص بالغ، فوق سن 50 عاما، لمدة 12 عاما.

وتبين أن المشاركين الذين تابعوا الأعمال الفنية كل بضعة أشهر، كانوا أقل عرضة للموت بنسبة 14% في نهاية الدراسة.

وأظهرت النتائج أن زيارة المتاحف والمسارح والمعارض الفنية بشكل متكرر- مرة واحدة في الشهر- قللت من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 31%.

وتضيف هذه الدراسة أدلة عديدة على أن الانخراط في الفن، يمكن أن يكون مفيدا للصحة.

ولم يكن الأكاديميون قادرين على إثبات أن الذهاب إلى المسرح بانتظام، هو سبب انخفاض المخاطرة، لأن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة فقط.

ومع ذلك، يعتقد الفريق أن قضاء الوقت في مسرح محلي، يمكن أن يحسن الصحة العقلية ويشجع النشاط البدني.

وقال المعد الرئيس الدكتور ديزي فانكورت، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لمعرفة أثر الذهاب إلى المسرح، على خطر الموت المبكر.

وأضاف فانكورت: "بشكل عام، تؤكد نتائجنا على أهمية مواصلة استكشاف العوامل الاجتماعية الجديدة كمحددات أساسية للصحة".

ونشرت النتائج في طبعة عيد الميلاد من المجلة الطبية البريطانية.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
596
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©