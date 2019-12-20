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فرار 800 حوثي من جبهات الساحل وزعيم المليشيات يرسل لجنة للتحقيق في الأمر

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*يمن برس - متابعة خاصة

أكدت مصادر مقربة من جماعة الحوثي الانقلابية هروب أكثر من 800 مسلح حوثي خلال الثلاثة الأسابيع الماضية من جبهات الساحل الغربي.



وأضافت المصادر أن جبهة الدريهمي سجلت أعلى معدل في حالات الفرار لعناصر المليشيات الحوثية، تليها جبهة الجاح في مديرية بيت الفقيه ثم جبهة حيس.



وأضافت المصادر أن لجنة عليا مُكلفة من زعيم المليشيات وصلت إلى الحديدة للتحقيق في أسباب زيادة حالات الفرار الجماعي بالأسلحة من جبهات الحديدة.



ويأتي فرار المئات من مسلحي الحوثي بالتزامن مع ازدياد أعداد القتلى والجرحى في صفوف المليشيات في الساحل الغربي، واستمرار حملات التجنيد الإجباري للمواطنين في مناطق سيطرتها خاصة في فئة الأطفال.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكدت مصادر مقربة من جماعة الحوثي الانقلابية هروب أكثر من 800 مسلح حوثي خلال الثلاثة الأسابيع الماضية من جبهات الساحل الغربي.وأضافت المصادر أن جبهة الدريهمي سجلت أعلى معدل في حالات الفرار لعناصر المليشيات الحوثية، تليها جبهة الجاح في مديرية بيت الفقيه ثم جبهة حيس.وأضافت المصادر أن لجنة عليا مُكلفة من زعيم المليشيات وصلت إلى الحديدة للتحقيق في أسباب زيادة حالات الفرار الجماعي بالأسلحة من جبهات الحديدة.ويأتي فرار المئات من مسلحي الحوثي بالتزامن مع ازدياد أعداد القتلى والجرحى في صفوف المليشيات في الساحل الغربي، واستمرار حملات التجنيد الإجباري للمواطنين في مناطق سيطرتها خاصة في فئة الأطفال.







فرار حوثيين 800 مسلح حوثي جبهات الساحل



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