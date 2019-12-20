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فأر يقضم 50 ألف دولار مدخرة لدى مواطن فلسطيني "فيديو"
الجمعة, 20 ديسمبر, 2019 10:14:00 صباحاً

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فأر يقضم 50 ألف دولار مدخرة لدى مواطن فلسطيني "فيديو"
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*يمن برس - متابعة خاصة

كشف صرَّاف عملة من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة اليوم الخميس، عن أن مبلغًا ماليًا يُقدّر بنحو 50 ألف دولار أمريكي، وصل إليه من أحد المواطنين، الذي كان يدخره في حالة يرثى لها؛ بعد أن مزّقها فأر.

ولفت الصرَّاف إلى أن أحد الخبراء قدّر ثمن شراء الـ100 دولار الواحدة الممزقة بنسبة 40% ولا زال "الرقم التسلسلي" سالمًا فيها.

ويعتزم الصرَّاف إرسال المبلغ المالي عبر الجهات المُختصة لبنك الكيان الإسرائيلي المحتل المركزي، لمحاولة استبدال ما يمكن استبداله، مشيرًا إلى أن بعض الأوراق تم استثناؤها لعدم صلاحيتها.


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خاص - يمن برس

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