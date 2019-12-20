 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / بابا نويل يظهر ممتطياً جملاً في القدس القديمة
بابا نويل يظهر ممتطياً جملاً في القدس القديمة
الجمعة, 20 ديسمبر, 2019 03:10:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
بابا نويل يظهر ممتطياً جملاً في القدس القديمة

*يمن برس - متابعات

في تقليعة جديدة، لكسر روتين الظهور المعتاد لبابا نويل في احتفالات اعياد الميلاد كل عام، يحاول رجل بملابس بابا نويل نشر بهجة عيد الميلاد من فوق ظهر جمل يسير بجوار أسوار القدس القديمة ويوزع أشجار عيد الميلاد على سكان المدينة.

ويُدعى الرجل، الذي يتخفى في الزي المميز واللحية البيضاء، عيسى قسيسية وهو فلسطيني مسيحي عمل في السنوات الأخيرة على نشر روح عيد الميلاد وتوزيع أشجاره على مواطني القدس برعاية بلدية المدينة.

ونقلت رويترز عن قسيسية، قوله، إن مهمته تتمثل في ”جلب البهجة والحب والسلام للأرض المقدسة“.. مضيفا ان "هناك حاجة ماسة لمثل هذه الأعمال هذا العام، وعلى الدوام".

وعلى بعد ثمانية كيلو مترات أسفل الطريق في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، على الجانب الآخر من الجدار الإسرائيلي، تقع مدينة بيت لحم الفلسطينية مسقط رأس المسيح.

وتشهد المدينة هذا العام أكبر موسم لعيد الميلاد ازدحاما بالسائحين منذ نحو 20 عاما حيث يتوافد الأجانب بأعداد كبيرة مستغلين الهدوء النسبي في التوتر الفلسطيني الإسرائيلي




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
96
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©