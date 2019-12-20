بابا نويل يظهر ممتطياً جملاً في القدس القديمة

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*يمن برس - متابعات

في تقليعة جديدة، لكسر روتين الظهور المعتاد لبابا نويل في احتفالات اعياد الميلاد كل عام، يحاول رجل بملابس بابا نويل نشر بهجة عيد الميلاد من فوق ظهر جمل يسير بجوار أسوار القدس القديمة ويوزع أشجار عيد الميلاد على سكان المدينة.

ويُدعى الرجل، الذي يتخفى في الزي المميز واللحية البيضاء، عيسى قسيسية وهو فلسطيني مسيحي عمل في السنوات الأخيرة على نشر روح عيد الميلاد وتوزيع أشجاره على مواطني القدس برعاية بلدية المدينة.

ونقلت رويترز عن قسيسية، قوله، إن مهمته تتمثل في ”جلب البهجة والحب والسلام للأرض المقدسة“.. مضيفا ان "هناك حاجة ماسة لمثل هذه الأعمال هذا العام، وعلى الدوام".

وعلى بعد ثمانية كيلو مترات أسفل الطريق في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، على الجانب الآخر من الجدار الإسرائيلي، تقع مدينة بيت لحم الفلسطينية مسقط رأس المسيح.

وتشهد المدينة هذا العام أكبر موسم لعيد الميلاد ازدحاما بالسائحين منذ نحو 20 عاما حيث يتوافد الأجانب بأعداد كبيرة مستغلين الهدوء النسبي في التوتر الفلسطيني الإسرائيلي