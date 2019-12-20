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الجيش الوطني يتهم غريفيث بالتضليل السافر والتآمر على اليمن

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*يمن برس - خاص



اتهم الجيش الوطني عبر صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسمه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالتآمر على اليمن وتضليل المجتمع الدولي.



جاء ذلك في افتتاحية عدد صحيفة 26 سبتمبر الأسبوعي الصادر يوم أمس، حيث تساءلت الصحيفة إلى أي حد تريد أن تصل الأمم المتحدة باليمن، عبر مبعوثها غريفيث المتماهي، بل المتآمر بضوء أممي أخضر مع مليشيا الحوثي الممولة من ايران؟!..



وأضافت الصحيفة أن اتفاقات عديدة أبرمت مع هذه المليشيا الإجرامية برعاية أممية عبر عدد من المبعوثين كان آخرهم غريفيث الذي يشرف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم لم تنفذ منها المليشيا بنداً واحداً.



وقالت الصحيفة "منذ ما يزيد عن العام على اتفاق ستوكهولم وغريفيث يعمل على عدم سقوط المليشيا المنهارة في مختلف جبهات القتال من خلال عمله بشكل سافر ووقح على وقف إطلاق النار، وتضليل المجتمع الدولي بضخامة الكلفة الإنسانية المترتبة على تحرير العاصمة صنعاء وميناء الحديدة".



مؤكدة أن غريفيث يعلم يقيناً أن الكلفة الإنسانية تكبر أكثر فأكثر كلما تعثر الحسم واستمر الدعم الإيراني والتماهي الأممي مع ممارسات المليشيا الإجرامية خصوصا في مدينتي الحديدة وتعز.



وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يعد غريفيث مبعوث سلام إلى اليمن، وإنما أصبح شريكًا في كل الجرائم التي تمارسها المليشيا ضد الشعب اليمني، بل داعما لوجستيا إن لم نقل مهرباً للأسلحة ومستلزمات استمرار الحرب لزمن أطول، حسب الصحيفة.



مضيفة: لقد ضرب غريفيث عرض الحائط بكل قيم السلام التي من أجلها أنشئت هيئة الأمم ولأجلها بعثته إلى اليمن ليعمل على إيجاده واقعا وفقا للمرجعيات الثلاث، والتي منها قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار (2216).





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اتهم الجيش الوطني عبر صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسمه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالتآمر على اليمن وتضليل المجتمع الدولي.جاء ذلك في افتتاحية عدد صحيفة 26 سبتمبر الأسبوعي الصادر يوم أمس، حيث تساءلت الصحيفة إلى أي حد تريد أن تصل الأمم المتحدة باليمن، عبر مبعوثها غريفيث المتماهي، بل المتآمر بضوء أممي أخضر مع مليشيا الحوثي الممولة من ايران؟!..وأضافت الصحيفة أن اتفاقات عديدة أبرمت مع هذه المليشيا الإجرامية برعاية أممية عبر عدد من المبعوثين كان آخرهم غريفيث الذي يشرف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم لم تنفذ منها المليشيا بنداً واحداً.وقالت الصحيفة "منذ ما يزيد عن العام على اتفاق ستوكهولم وغريفيث يعمل على عدم سقوط المليشيا المنهارة في مختلف جبهات القتال من خلال عمله بشكل سافر ووقح على وقف إطلاق النار، وتضليل المجتمع الدولي بضخامة الكلفة الإنسانية المترتبة على تحرير العاصمة صنعاء وميناء الحديدة".مؤكدة أن غريفيث يعلم يقيناً أن الكلفة الإنسانية تكبر أكثر فأكثر كلما تعثر الحسم واستمر الدعم الإيراني والتماهي الأممي مع ممارسات المليشيا الإجرامية خصوصا في مدينتي الحديدة وتعز.وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يعد غريفيث مبعوث سلام إلى اليمن، وإنما أصبح شريكًا في كل الجرائم التي تمارسها المليشيا ضد الشعب اليمني، بل داعما لوجستيا إن لم نقل مهرباً للأسلحة ومستلزمات استمرار الحرب لزمن أطول، حسب الصحيفة.مضيفة: لقد ضرب غريفيث عرض الحائط بكل قيم السلام التي من أجلها أنشئت هيئة الأمم ولأجلها بعثته إلى اليمن ليعمل على إيجاده واقعا وفقا للمرجعيات الثلاث، والتي منها قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار (2216).







صحيفة 26 سبتمبر الجيش الوطني غريفيث



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