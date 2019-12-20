سرقة بيانات 267 مليون مستخدم.. فيسبوك يفتح تحقيقاً

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*يمن برس - متابعات

أعلن موقع فيسبوك الخميس بأنه بصدد التحقيق في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الانترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه.

وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للتنزيل الأسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة على موقع "كومباريتيك".

وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن متحدث باسم فيسبوك قوله "نحن ننظر في القضية، لكننا نعتقد بأنه من المرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل.