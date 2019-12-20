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إجراءات أمريكية أمنية عاجلة بحق السعوديين المتدربين بعد حادث الشمراني بفلوريدا

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*يمن برس - متابعة خاصة



أعلن البنتاغون، أمس الخميس، أنه حقق في خلفيات جميع العسكريين السعوديين الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة، دون أن يتوصل إلى وجود "سيناريو تهديد فوري".



وأعلن مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية عن إجراء مراجعة أمنية للمتدربين بعد أسبوعين من حادث إطلاق نار قام به متدرب سعودي، وعلّقوا التدريبات العملية للعسكريين السعوديين في الولايات المتحدة، مع الإبقاء على الدروس في غرف المحاضرات.



وقال مدير استخبارات الدفاع في البنتاغون، غاري ريد، إن السلطات الأمريكية تحققت من هويات نحو 850 متدربا سعوديا يتدربون حاليا في القواعد العسكرية الأمريكية، وكذلك من أنشطتهم السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف "يمكننا القول أنه لم يتم اكتشاف أي معلومات تشير إلى وجود سيناريو تهديد فوري".



وتأتي عمليات التحري بعد أن فتح الملازم أول في سلاح الجو السعودي، محمد الشمراني، النار في إحدى قاعات الدروس في قاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا في 6 ديسمبر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة وإصابة ثمانية أشخاص، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم قبل أن تقتله الشرطة.



ويتدرب نحو 5 آلاف عسكري أجنبي في الولايات المتحدة، بينهم 850 سعوديا في مختلف الوحدات، ويوجد 300 متدرب سعودي في القوات البحرية وحدها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن البنتاغون، أمس الخميس، أنه حقق في خلفيات جميع العسكريين السعوديين الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة، دون أن يتوصل إلى وجود "سيناريو تهديد فوري".وأعلن مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية عن إجراء مراجعة أمنية للمتدربين بعد أسبوعين من حادث إطلاق نار قام به متدرب سعودي، وعلّقوا التدريبات العملية للعسكريين السعوديين في الولايات المتحدة، مع الإبقاء على الدروس في غرف المحاضرات.وقال مدير استخبارات الدفاع في البنتاغون، غاري ريد، إن السلطات الأمريكية تحققت من هويات نحو 850 متدربا سعوديا يتدربون حاليا في القواعد العسكرية الأمريكية، وكذلك من أنشطتهم السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف "يمكننا القول أنه لم يتم اكتشاف أي معلومات تشير إلى وجود سيناريو تهديد فوري".وتأتي عمليات التحري بعد أن فتح الملازم أول في سلاح الجو السعودي، محمد الشمراني، النار في إحدى قاعات الدروس في قاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا في 6 ديسمبر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة وإصابة ثمانية أشخاص، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم قبل أن تقتله الشرطة.ويتدرب نحو 5 آلاف عسكري أجنبي في الولايات المتحدة، بينهم 850 سعوديا في مختلف الوحدات، ويوجد 300 متدرب سعودي في القوات البحرية وحدها.







إجراءات أمريكية المتدربين السعوديين حادثة الشمري



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