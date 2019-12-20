الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الكشف عن 4168 فعالية حوثية طائفية أجبر الطلاب على حضورها خلال 10 أشهر

الكشف عن 4168 فعالية حوثية طائفية أجبر الطلاب على حضورها خلال 10 أشهر

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعة خاصة

قالت نقابة المعلمين اليمنيين إن ميليشيا الحوثي الانقلابية أجبرت مئات المعلمين والطلاب في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء على حضور فعاليات ثقافية وتعبوية لمحاولة تغيير الهوية الوطنية، والتحشيد للقتال.



ورصدت النقابة 4168 دورة وفعالية نظمتها جماعة الحوثيين خلال الـ10 شهور الفائتة.



وأكد المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، أن ميليشيات الحوثي هددت المعلمين الذين رفضوا حضور هذه الدورات والفعاليات بالفصل من وظائفهم واستبدالهم بآخرين.



وأشار اليناعي إلى أن الحوثيين أقاموا خلال الأسبوع الفائت "فقط" 362 فعالية في مدارس محافظة صنعاء بمناسبة ما يسمونه ب "أسبوع الشهيد".



وأفاد، أن جماعة الحوثيين "تواصل بشكل جدي وممنهج توظيف قطاع التعليم لخدمة أجندتها العسكرية والفكرية، وتعمل على استهداف قطاع التعليم ومناهجه وأنشطته التي رسخت على مدى عقود قيم المواطنة المتساوية وأذابت الفوارق الطبقية والسلالية في البلاد".



ولفت اليناعي، في حديث نشره موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي، إلى أن "هذه الممارسات تعد من أخطر الانتهاكات أثراً على مستقبل المجتمع اليمني، نظراً لمحورية التعليم في تشكيل وعي ووجدان الجيل الناشئ".



وحذر من أن " الآثار المستقبلية ستتسع إذا استمر نطاق الفعاليات الحوثية الحالية بالاتساع، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة وصارمة للحد منها".



ودعا المسؤول النقابي إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أكد على احترام الطابع المدني للتعليم أثناء الحروب، وحث الدول على اتخاذ تدابير ملموسة لردع استخدام الجماعات المسلحة غير الحكومية للمدارس.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت نقابة المعلمين اليمنيين إن ميليشيا الحوثي الانقلابية أجبرت مئات المعلمين والطلاب في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء على حضور فعاليات ثقافية وتعبوية لمحاولة تغيير الهوية الوطنية، والتحشيد للقتال.ورصدت النقابة 4168 دورة وفعالية نظمتها جماعة الحوثيين خلال الـ10 شهور الفائتة.وأكد المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، أن ميليشيات الحوثي هددت المعلمين الذين رفضوا حضور هذه الدورات والفعاليات بالفصل من وظائفهم واستبدالهم بآخرين.وأشار اليناعي إلى أن الحوثيين أقاموا خلال الأسبوع الفائت "فقط" 362 فعالية في مدارس محافظة صنعاء بمناسبة ما يسمونه ب "أسبوع الشهيد".وأفاد، أن جماعة الحوثيين "تواصل بشكل جدي وممنهج توظيف قطاع التعليم لخدمة أجندتها العسكرية والفكرية، وتعمل على استهداف قطاع التعليم ومناهجه وأنشطته التي رسخت على مدى عقود قيم المواطنة المتساوية وأذابت الفوارق الطبقية والسلالية في البلاد".ولفت اليناعي، في حديث نشره موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي، إلى أن "هذه الممارسات تعد من أخطر الانتهاكات أثراً على مستقبل المجتمع اليمني، نظراً لمحورية التعليم في تشكيل وعي ووجدان الجيل الناشئ".وحذر من أن " الآثار المستقبلية ستتسع إذا استمر نطاق الفعاليات الحوثية الحالية بالاتساع، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة وصارمة للحد منها".ودعا المسؤول النقابي إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أكد على احترام الطابع المدني للتعليم أثناء الحروب، وحث الدول على اتخاذ تدابير ملموسة لردع استخدام الجماعات المسلحة غير الحكومية للمدارس.







دورات طائفية حوثية للطلاب



شارك الخبر أصدقاءك:



531

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







