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صحفيو "الثورة" يناشدون رئيس الوزراء بإنقاذ حياة زميلهم "مزارعة"

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*يمن برس - عدن

ناشد صحفيو وموظفو مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالتوجيه بتقديم الدعم اللازم لزميلهم عبدالوهاب مزارعة، الذي تم نقله اليوم إلى العناية المركزة بإحدى مستشفيات العاصمة صنعاء، بعد أن دخل في غيبوبة .



وأوضحوا أن صحة مدير تحرير الثورة نت ومؤسس ومشرف ملحق قضايا وناس سابقا بصحيفة الثورة الصحفي عبدالوهاب مزارعة ، تدهورت مؤخراً نتيجة لأمراض السكر والتهابات الصدر والحنجرة وضعف النظر التي يعاني منها ، دون أن يتمكن من الذهاب إلى المستشفى للعلاج أو حتى شراء الأدوية، بسبب وضعه المادي الصعب .



ودعا صحفيو وموظفو "الثورة" وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين اليمنيين إلى القيام بواجبهما تجاه "مزارعة" الذي قدم للوطن وللمهنة الصحفية أكثر من عقدين من عمره ، وأحدث نقلة نوعية في الصحافة التخصصية عبر تأسيسه ملحق "قضايا وناس" الذي كان يهتم بقضايا المجتمع والأسرة وبالجرائم والجانب الأمني بشكل عام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ناشد صحفيو وموظفو مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالتوجيه بتقديم الدعم اللازم لزميلهم عبدالوهاب مزارعة، الذي تم نقله اليوم إلى العناية المركزة بإحدى مستشفيات العاصمة صنعاء، بعد أن دخل في غيبوبة .وأوضحوا أن صحة مدير تحرير الثورة نت ومؤسس ومشرف ملحق قضايا وناس سابقا بصحيفة الثورة الصحفي عبدالوهاب مزارعة ، تدهورت مؤخراً نتيجة لأمراض السكر والتهابات الصدر والحنجرة وضعف النظر التي يعاني منها ، دون أن يتمكن من الذهاب إلى المستشفى للعلاج أو حتى شراء الأدوية، بسبب وضعه المادي الصعب .ودعا صحفيو وموظفو "الثورة" وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين اليمنيين إلى القيام بواجبهما تجاه "مزارعة" الذي قدم للوطن وللمهنة الصحفية أكثر من عقدين من عمره ، وأحدث نقلة نوعية في الصحافة التخصصية عبر تأسيسه ملحق "قضايا وناس" الذي كان يهتم بقضايا المجتمع والأسرة وبالجرائم والجانب الأمني بشكل عام.







عدن مزراعة مناشدة



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