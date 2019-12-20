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الكشف عن تفاصيل مقترح فتح الممرات الإنسانية في الحديدة

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*يمن برس - الحديدة

قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش "إن مسألة فتح الممرات الإنسانية بالحديدة، وردت ضمن اقتراحات تقدم بها رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها".





وأضاف الدبيش في تصريح نقلته "الأناضول" أن المقترحات تضمنت إنشاء مركز القيادة المتقدم للإشراف على عملية إعادة الانتشار.



كما تضمنت مقترحات "جوها"، تشكيل فرق التنسيق والارتباط الذي سينسق عملية إعادة انتشار القوات، ووضع خارطة الطريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين.



وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة (غرب اليمن) اتفقوا على مناقشة خطة لفتح ممرات إنسانية لتحسين وصول المساعدات وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة وبدون قيود.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش "إن مسألة فتح الممرات الإنسانية بالحديدة، وردت ضمن اقتراحات تقدم بها رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها".وأضاف الدبيش في تصريح نقلته "الأناضول" أن المقترحات تضمنت إنشاء مركز القيادة المتقدم للإشراف على عملية إعادة الانتشار.كما تضمنت مقترحات "جوها"، تشكيل فرق التنسيق والارتباط الذي سينسق عملية إعادة انتشار القوات، ووضع خارطة الطريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين.وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة (غرب اليمن) اتفقوا على مناقشة خطة لفتح ممرات إنسانية لتحسين وصول المساعدات وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة وبدون قيود.







الحديدة ممرات اعادة الانتشار



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