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بائع قات يحرق سيارته في تعز احتجاجاً على الضرائب الغير قانونية

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*يمن برس - خاص

أقدم بائع قات على إحراق سيارته، اليوم الجمعة، في مدينة التربة التابعة لمديرية الشمايتين، جنوب محافظة تعز، احتجاجاً على الضرائب والجبايات الغير قانونية.

وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن المواطن أمين حقين أحد موردي "القات الرداعي" أحرق سيارته المحملة بالقات ظهر اليوم في مدخل مدينة التربة بتعز احتجاجاً على الابتزاز والتعسفات التي يتعرض لها موردو القات من قبل النقاط الأمنية.



وأوضح أن حقين وموردي القات الآخرين احتجوا على استحداث نقطة جديدة بجانب النقطة الأولى ورفع الضريبة المفروضة على دخول القات إلى مديرية الشمايتين.



وتنتشر نقاط ضرائب القات على طول الطريق من الحوبان (شرق مدينة تعز)، مروراً بالعين في مديرية المسراخ جنوباً، ونجد قسيم والهنجر بمنطقة الضباب (جنوب غرب)، وصولاً إلى وسط المدينة.





ويوم السبت الماضي، قتل أربعة أشخاص، إثر اشتباكات اندلعت عقب خلاف على "ضريبة القات" في سوق كندة بمديرية التعزية، شمال محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدم بائع قات على إحراق سيارته، اليوم الجمعة، في مدينة التربة التابعة لمديرية الشمايتين، جنوب محافظة تعز، احتجاجاً على الضرائب والجبايات الغير قانونية.وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن المواطن أمين حقين أحد موردي "القات الرداعي" أحرق سيارته المحملة بالقات ظهر اليوم في مدخل مدينة التربة بتعز احتجاجاً على الابتزاز والتعسفات التي يتعرض لها موردو القات من قبل النقاط الأمنية.وأوضح أن حقين وموردي القات الآخرين احتجوا على استحداث نقطة جديدة بجانب النقطة الأولى ورفع الضريبة المفروضة على دخول القات إلى مديرية الشمايتين.وتنتشر نقاط ضرائب القات على طول الطريق من الحوبان (شرق مدينة تعز)، مروراً بالعين في مديرية المسراخ جنوباً، ونجد قسيم والهنجر بمنطقة الضباب (جنوب غرب)، وصولاً إلى وسط المدينة.ويوم السبت الماضي، قتل أربعة أشخاص، إثر اشتباكات اندلعت عقب خلاف على "ضريبة القات" في سوق كندة بمديرية التعزية، شمال محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).







قات تعز ضرائب



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