شاهد.. موظف يحرق نفسه بصنعاء بسبب تردي وضعه المعيشي (فيديو)

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*يمن برس - خاص

أضرم موظف يمني النار في جسده، أمس الخميس، في العاصمة صنعاء، احتجاجاً على الظروف المعيشية الصعبة وانقطاع راتبه منذ ثلاث سنوات.

وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الشاب (ص. س) أحرق نفسه بعد أن سكب كمية من البنزين على جسده أمس الخميس، في حي قاع اليهود وسط العاصمة صنعاء.

وأظهر مقطع فيديو تداوله الناشطون، الشاب وهو يركض والنار تشتعل في جسده فيما يحاول رفاقه إنقاذه وإطفاء النار بواسطة بطانية ألقوها على جسده.

وأفاد المصدر أن رفاقه تمكنوا من إخماد النار المشتعله في جسدة ونقلوه إلى المستشفى لكنه توفي نتيجة إصابته بحروق من الدرجة الاولى في الوجه والصدر.

وتكررت حوادث الانتحار في اليمن بسبب تردي الأوضاع المعيشية نتيجة انقطاع المرتبات والحرب التي تشهدها البلاد منذ خمس سنوات والتي خلفت أكبر أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

