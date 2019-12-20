تمرد جديد للمجلس الانتقالي في سقطرى

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*يمن برس - خاص

رفض العقيد أحمد سعد القدومي تسليم إدارة شرطة السير في محافظة سقطرى، للملازم علي عمر، والذي تم تعيينه خلفا للقدومي.

رفض مدير عام شرطة السير بمحافظة سقطرى، العقيد أحمد سعد القدومي الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي تسليم إدارة شرطة السير للملازم علي عمر المعين من قبل مدير أمن المحافظة العميد فايز طاحس.

وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن القدومي رفض تسليم إدارة شرطة السير في مدينة حديبو للجنة الاستلام المشكلة من قبل طاحس ووضع مسلحين حول المبنى.

وأوضح المصدر أن مدير عام شرطة سير سقطرى المقال استقدم عناصر مسلحة موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى المبنى الذي يتحصن داخله برفقة عناصر موالية للمجلس.

وكان الرئيس هادي أطاح في أكتوبر الماضي بمدير أمن أرخبيل سقطرى، أحمد علي الرجدهي، الموالي للانتقالي وبعد الإقالة هاجمت مجاميع مسلحة تابعة للمجلس مقاراً أمنية بالممحافظك في محاولة للسيطرة عليها.