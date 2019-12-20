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قتلى وحرب شوارع في الهند وتصاعد غضب المسلمين
الجمعة, 20 ديسمبر, 2019 11:01:00 مساءً

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قتلى وحرب شوارع في الهند وتصاعد غضب المسلمين

*يمن برس - متابعات
 

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المنددة بقانون جديد حول الجنسية يعتبر مناهضا للمسلمين في الهند، حيث استمرت المواجهات بين الشرطة والمحتجين الغاضبين وسط أنباء عن ارتفاع عدد القتلى إلى 14 شخصا.

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 14 بعد مصرع خمسة محتجين الجمعة في صدامات جديدة بين الشرطة الهندية ومتظاهرين، فيما شارك الآلاف في تجمع في أكبر مساجد البلاد.

ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي، ناريندرا مودي، لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.


ويأتي مقتل الخمسة في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد الجمعة غداة مقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في مديني لوكناو (شمال) ومانغالور (جنوب)، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للحركة الاحتجاجية إلى 14 قتيلا منذ بدئها الاسبوع الماضي.


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خاص - يمن برس

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