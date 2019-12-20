عملية اغتيال وتصفية جسدية جديدة في حضرموت

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - خاص

اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الجمعة، مواطناً في مديرية القطن بوادي حضرموت (جنوب شرقي اليمن).

وقال مصدر أمني لـ"يمن برس" إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على المواطن عبدالله عامر الكثيري بالقرب من قهوة بن عيفان في منطقة العجيلان بمديرية القطن.

وأوضح المصدر أن المواطن الكثيري توفي على الفور فيما تمكن المسلحون من الفرار.

وتأتي عملية الاغتيال، بعد ساعات من القبض على عنصرين يتبعان خلية متورطة برصد واغتيال الجندي في اللواء 101 شرطة جوية عبدالله عوض حريش جندي منتصف يوليو الماضي بجانب مسجد الخير بمدينة سيئون.