 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عملية اغتيال وتصفية جسدية جديدة في حضرموت
عملية اغتيال وتصفية جسدية جديدة في حضرموت
الجمعة, 20 ديسمبر, 2019 11:20:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
عملية اغتيال وتصفية جسدية جديدة في حضرموت
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص

اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الجمعة، مواطناً في مديرية القطن بوادي حضرموت (جنوب شرقي اليمن).

 

وقال مصدر أمني لـ"يمن برس" إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على المواطن عبدالله عامر الكثيري بالقرب من قهوة بن عيفان في منطقة العجيلان بمديرية القطن.

 

وأوضح المصدر أن المواطن الكثيري توفي على الفور فيما تمكن المسلحون من الفرار.

 

وتأتي عملية الاغتيال، بعد ساعات من القبض على عنصرين يتبعان خلية متورطة برصد واغتيال الجندي في اللواء 101 شرطة جوية عبدالله عوض حريش جندي منتصف يوليو الماضي بجانب مسجد الخير بمدينة سيئون.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
636
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©