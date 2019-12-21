مغترب يمني يصارع الموت بعد إصابته برصاصة في الرأس من عصابة أمريكية

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*يمن برس - خاص

أصيب مغترب يمني في أمريكا برصاصة في الرأس بعد محاولته التصدي لعصابة مسلحة اقتحمت متجراً يعمل فيه بولاية "ميسيسيبي" بدافع السرقة.

وقال مغتربون يمنيون في أمريكا، إن الشاب اليمني عمرو فاضل من أبناء محافظة إب أصيب بطلق ناري في رأسه من قبل عصابة مسلحة اقتحمت مقر عمله في الميسيسببي.

وأوضحوا أنه تم اسعاف الشاب فاضل إلى أحد المستشفيات القريبة حيث يرقد في العناية المركزة بسبب حالته الصحية الخطيرة.

وقتل عشرات المغتربين اليمنيين في أمريكا خلال السنوات القليلة الماضية في حوادث السطو المسلح في مختلف الولايات الأمريكية.