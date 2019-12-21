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تويوتا تعدّل معشوقة الملايين الأسطورة land cruiser
السبت, 21 ديسمبر, 2019 03:03:00 صباحاً

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تويوتا تعدّل معشوقة الملايين الأسطورة land cruiser
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*يمن برس - متابعات
تتحضر شركة تويوتا لإطلاق نماذج جديدة من سيارات land cruiser رباعية الدفع، معشوقة الملايين حول العالم.

وتبعا للتسريبات سيطرح من land cruiser نموذجين جديدين، الأول سيحصل على بعض التعديلات في الشكل الخارجي، تشمل شكل ممتصات الصدمات الأمامية، وشبك غطاء المبرد والمصابيح من الداخل.

وسيحصل هذا النموذج على عجلات مميزة بمقاس 20 إنش، ومحركين بـ 8 أسطوانات، بسعة 4.6 و 5.7 ليتر.

 أسطوانات وسعة 4.6 ليتر، ويولد عزما يعادل 304 أحصنة، وسيحصل على علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وسيكون قادرا على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8.5 ثانية.

وستأتي هذه السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة خاصة للقيادة على الطرق الوعرة أو تلك المكسوة بالرمال، كما ستزود بخزانات وقود بسعة 138 ليترا، وستستهلك نحو 8.5 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها.


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خاص - يمن برس

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