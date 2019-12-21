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حوثيون يقتلون شابًا ويصيبون أخاه في صعدة بسبب كلب

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*يمن برس - متابعة خاصة



أقدم مسلحون تابعون لجماعة الحوثي الانقلابية على قتل شاب وإصابة آخر أمس الجمعة برصاص مسلحين من ميليشيا الحوثي في مديرية غمر غربي محافظة صعدة بسبب قتله لكلب.



وأكدت مصادر محلية بمديرية غمر غربي محافظة صعده أن مسلحي الميليشيا أقدموا على قتل الشاب شرف يحيي صالح وإصابة أخيه بجروح خطرة في طريق عودتهم الى منزلهم بقرية العجيمات بمديرية غمر.



وتابعت المصادر أن الحوثيين باشروا بإطلاق النار على الشاب وأخيه بعد اللحاق به في طريق فرعي بطقم يحمل قيادي حوثي يدعي أبو جمال شعنون ومرافقيه ما أدى إلى مقتله على الفور وجرح أخيه بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مركز المحافظة لتلقى العلاج.



وبحسب المصادر فإن الحوثيين قتلوا الشاب بسبب قتله لكلب في السوق، الأمر الذي أدى إلى شجار وتلاسن بين الشاب وأخيه وعدد من الحوثيين.



وبعد ذهاب الشاب وأخيه وقبل وصولهم إلى منزلهم تفاجؤوا بطقم حوثي يلاحقهم ويباشرهم بإطلاق النار، بحسب المصادر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدم مسلحون تابعون لجماعة الحوثي الانقلابية على قتل شاب وإصابة آخر أمس الجمعة برصاص مسلحين من ميليشيا الحوثي في مديرية غمر غربي محافظة صعدة بسبب قتله لكلب.وأكدت مصادر محلية بمديرية غمر غربي محافظة صعده أن مسلحي الميليشيا أقدموا على قتل الشاب شرف يحيي صالح وإصابة أخيه بجروح خطرة في طريق عودتهم الى منزلهم بقرية العجيمات بمديرية غمر.وتابعت المصادر أن الحوثيين باشروا بإطلاق النار على الشاب وأخيه بعد اللحاق به في طريق فرعي بطقم يحمل قيادي حوثي يدعي أبو جمال شعنون ومرافقيه ما أدى إلى مقتله على الفور وجرح أخيه بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مركز المحافظة لتلقى العلاج.وبحسب المصادر فإن الحوثيين قتلوا الشاب بسبب قتله لكلب في السوق، الأمر الذي أدى إلى شجار وتلاسن بين الشاب وأخيه وعدد من الحوثيين.وبعد ذهاب الشاب وأخيه وقبل وصولهم إلى منزلهم تفاجؤوا بطقم حوثي يلاحقهم ويباشرهم بإطلاق النار، بحسب المصادر.







حوثيون قتل شاب صعدة



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