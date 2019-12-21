مقتل مدنيين في انفجار لغم بالجوف "أسماء"

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*يمن برس - متابعة خاصة



قتل مدنيان أمس الجمعة بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي على الخط العام في منطقة العطفين بين محافظتي صعدة والجوف.



وذكرت مصادر محلية أن المواطنين "عبد الناصر الشاعري" و"مرسل المعطري" قتلا بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي بالقرب من الخط العام بمنطقة العطفين.



يأتي هذا بعد يوم واحد من مقتل طفلة وإصابة آخرين بانفجار لغم حوثي في محافظة الجوف.



وزرعت ميليشيا الحوثي آلاف الألغام في الطرق العامة والمواقع التي كانت تسيطر عليها في المحافظة ما تسببت بمقتل وجرح المئات من المدنيين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل مدنيان أمس الجمعة بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي على الخط العام في منطقة العطفين بين محافظتي صعدة والجوف.وذكرت مصادر محلية أن المواطنين "عبد الناصر الشاعري" و"مرسل المعطري" قتلا بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي بالقرب من الخط العام بمنطقة العطفين.يأتي هذا بعد يوم واحد من مقتل طفلة وإصابة آخرين بانفجار لغم حوثي في محافظة الجوف.وزرعت ميليشيا الحوثي آلاف الألغام في الطرق العامة والمواقع التي كانت تسيطر عليها في المحافظة ما تسببت بمقتل وجرح المئات من المدنيين.







مقتل مدنيين إنفجار لغم الجوف



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