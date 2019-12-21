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الكويت تستضيف حدثا عالميا كبيرا
السبت, 21 ديسمبر, 2019 02:46:00 مساءً

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الكويت

*يمن برس -متابعة خاصة
من المقرر أن تستضيف الكويت، غدا، الأحد، حدثا دوليا كبيرا.

وذكرت صحيفة "الأنباء"، صباح اليوم، السبت، أن الكويت ستستضيف الاجتماع الثالث بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).


وأكدت الصحيفة أن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، خالد علي الفاضل، سيترأس وفد الكويت المشارك في اجتماع (أوابك)، المقرر عقده غدا، الأحد.

ويضم الوفد المرافق للوزير الفاضل وكيل وزارة النفط وممثل الكويت في المكتب التنفيذي لمنظمة "أوابك"، الشيخ نمر فهد المالك الصباح، ومسؤولين في وزارة النفط.

وسيعقد الاجتماع الثالث بعد المائة لمجلس وزراء "أوابك"، برئاسة وزير النفط في مملكة البحرين، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة (دولة الرئاسة)، وتتضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تقرير نتائج أعمال لجنة جائزة "أوابك" للبحث العلمي لعام 2018.

ومن بين الموضوعات الأخرى، مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2020"، وتعيين مدقق حسابات للمنظمة، كما سيستعرض الاجتماع تفعيل وتطوير نشاط وأعمال المنظمة وتقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والدراسات التي أنجزتها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين الموضوعات المدرجة على اجتماع "أوابك"، مناقشة الاجتماع المشترك للأمانة العامة ومسؤولي الشركات المنبثقة عن المنظمة وغيرها من الموضوعات، وسينظر المجلس الوزاري في التوصيات المرفوعة له من المكتب التنفيذي للمنظمة، على أن يتخذ القرارات المناسبة بشأنها.


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خاص - يمن برس

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