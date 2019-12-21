تعيين"خبير كندي" محققا في جرائم الحرب باليمن

*يمن برس -متابعة خاصة
أعلنت الأمم المتحدة، تعيين خبير كندي ضمن مجموعة الخبراء البارزين في اليمن المكلفين بالتحقيق في جرائم الحرب.
وأكد موقع حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن المفوضة السامية "ميشيل باشيليت"، عينت الدكتور أردي إميس من كندا كعضو جديد في مجموعة الخبراء البارزين باليمن.
وأضاف أن العضو الجديد تم تعيينه بديلا للعضو السابق، تشارلز غارواي (المملكة المتحدة)، الذي اضطر إلى التنحي لأسباب صحية، وأعيد تعيين العضوين السابقين الآخرين الرئيس كامل الجندوبي (تونس) وميليسا بارك من (أستراليا).
وكان مجلس حقوق الإنسان قد جدد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لمدة عام آخر في 26 سبتمبر من العام الجاري، وويقدم فريق الخبراء البارزين تقريرهم الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر من العام 2020 المقبل.
ويعمل فريق الخبراء في التحقيق بعديد من جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها مختلف أطراف النزاع بينها التحالف العربي بقيادة السعودية، على مدار السنوات الخمس الماضية بما في ذلك الغارات الجوية والقصف العشوائي والقناصة والألغام الأرضية ، فضلاً عن القتل العمد والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي وإعاقة وصول المساعدات الإنساني.
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