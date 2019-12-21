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موجة برد شديدة تشهدها 8 محافظات والأرصاد يحذر

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*يمن برس - متابعة خاصة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم أقل درجة حرارة في محافظة عمران بـ3.6 درجة وذمار 4 درجات يليهما صنعاء 4.9 درجات فالسدة بإب 6.5 ثم حجة 6.6.



وحذر المركز المواطنين في نشرة له اليوم من موجة برد شديدة مع تكون صقيع في 8 محافظات يمنية خلال 24 ساعة القادمة.



وأضاف المركز أن الطقس سيكون باردًا وجافًا على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع) وأجزاء من محافظتي أبين، شبوة، وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية.



ودعا المركز الوطني المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال بأخذ الاحتياطات اللازمة التي تقيهم تأثيرات البرد.



وأشار المركز إلى أن موجة البرد سوف يكون لها تاثيرات على المحاصيل الزراعية خاصة من هم في المرتفات الجبلية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم أقل درجة حرارة في محافظة عمران بـ3.6 درجة وذمار 4 درجات يليهما صنعاء 4.9 درجات فالسدة بإب 6.5 ثم حجة 6.6.وحذر المركز المواطنين في نشرة له اليوم من موجة برد شديدة مع تكون صقيع في 8 محافظات يمنية خلال 24 ساعة القادمة.وأضاف المركز أن الطقس سيكون باردًا وجافًا على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع) وأجزاء من محافظتي أبين، شبوة، وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية.ودعا المركز الوطني المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال بأخذ الاحتياطات اللازمة التي تقيهم تأثيرات البرد.وأشار المركز إلى أن موجة البرد سوف يكون لها تاثيرات على المحاصيل الزراعية خاصة من هم في المرتفات الجبلية.







موجة برد الأرصاد تحذير



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