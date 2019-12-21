الصفحة الرئيسية / شباب ورياضة / منتخبنا الوطني يتراجع في تصنيف"الفيفا" وهذا مركزه في ديسمبر!

منتخبنا الوطني يتراجع في تصنيف"الفيفا" وهذا مركزه في ديسمبر!

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

المنتخب الوطني

*يمن برس -متابعة خاصة

تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم في تصنيف الفيفا الصادر لشهر ديسمبر مركزًا واحدًا.



وحل منتخبنا اليمني بالمركز 141 بعد أن كان في الشهر الماضي بالمركز 142.



وسبب تراجع منتخبنا مركز واحد يعود لنتائجه السلبية في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023 ) .



ويتوقع أن يواصل منتخبنا الوطني تراجعه في التصنيف الدولي الفيفا في العام الجديد لعدم إقامة الاتحاد اليمني أي مباريات ودية للمنتخب استعدادًا لمباريات التصفيات الآسيوية القادمة.





ويعد تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات نظام تصنيفي لمنتخبات كرة القدم للرجال، ويشمل الدول الأعضاء في الفيفا، وهو الاتحاد المسؤول عن تنظيم اللعبة عالمياً، بناء على نتائج المباريات.



ويستخدم في التصنيف نظام لاحتساب النقاط، وتعطى هذه النقاط بناء على نتائج المباراة الدولية التي تعترف بها الفيفا.



حالياً يتم النظر في نتائج المنتخبات في آخر أربع سنوات، وتؤثر نتائج المباريات الأحدث والأهم بشكل أكبر على التصنيف.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم في تصنيف الفيفا الصادر لشهر ديسمبر مركزًا واحدًا.وحل منتخبنا اليمني بالمركز 141 بعد أن كان في الشهر الماضي بالمركز 142.وسبب تراجع منتخبنا مركز واحد يعود لنتائجه السلبية في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023 ) .ويتوقع أن يواصل منتخبنا الوطني تراجعه في التصنيف الدولي الفيفا في العام الجديد لعدم إقامة الاتحاد اليمني أي مباريات ودية للمنتخب استعدادًا لمباريات التصفيات الآسيوية القادمة.ويعد تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات نظام تصنيفي لمنتخبات كرة القدم للرجال، ويشمل الدول الأعضاء في الفيفا، وهو الاتحاد المسؤول عن تنظيم اللعبة عالمياً، بناء على نتائج المباريات.ويستخدم في التصنيف نظام لاحتساب النقاط، وتعطى هذه النقاط بناء على نتائج المباراة الدولية التي تعترف بها الفيفا.حالياً يتم النظر في نتائج المنتخبات في آخر أربع سنوات، وتؤثر نتائج المباريات الأحدث والأهم بشكل أكبر على التصنيف.







المنتخب الوطني الفيفا قطر



شارك الخبر أصدقاءك:



287

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







