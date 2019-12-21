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منتخبنا الوطني يتراجع في تصنيف"الفيفا" وهذا مركزه في ديسمبر!
السبت, 21 ديسمبر, 2019 05:22:00 مساءً

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المنتخب الوطني
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المنتخب الوطني

*يمن برس -متابعة خاصة
تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم في تصنيف الفيفا الصادر لشهر ديسمبر مركزًا واحدًا.

وحل منتخبنا اليمني بالمركز 141 بعد أن كان في الشهر الماضي بالمركز 142.

وسبب تراجع منتخبنا مركز واحد يعود لنتائجه السلبية في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023 ) .

ويتوقع أن يواصل منتخبنا الوطني تراجعه في التصنيف الدولي الفيفا في العام الجديد لعدم إقامة الاتحاد اليمني أي مباريات ودية للمنتخب استعدادًا لمباريات التصفيات الآسيوية القادمة.


ويعد تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات نظام تصنيفي لمنتخبات كرة القدم للرجال، ويشمل الدول الأعضاء في الفيفا، وهو الاتحاد المسؤول عن تنظيم اللعبة عالمياً، بناء على نتائج المباريات.

ويستخدم في التصنيف نظام لاحتساب النقاط، وتعطى هذه النقاط بناء على نتائج المباراة الدولية التي تعترف بها الفيفا.

 حالياً يتم النظر في نتائج المنتخبات في آخر أربع سنوات، وتؤثر نتائج المباريات الأحدث والأهم بشكل أكبر على التصنيف.


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خاص - يمن برس

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