بعد استقالة "باحاج" من الانتقالي .."عيدروس الزبيدي" يتهم قيادات فرع المجس في شبوة"بالخيانة"
*يمن برس -عدن
اتهم رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، اليوم السبت، قيادات فرع المجلس في شبوة بتدبير سقوط المحافظة بيد القوات الحكومية.
وقال عيدروس الزبيدي خلال اجتماع فصلي بقياداته المحلية في عدن، إن إسقاط شبوة “كان مخططا له”، حد وصفه.
وتأتي هذه الاتهامات عقب استقالة رئيس الفرع في المحافظة علي محسن السليماني على خلفية اتهامه بتسليم المحافظة لقوات هادي.
كما اتهم الزبيدي صالح بن فريد العولقي أبرز أعمدة الانتقالي سابقا في شبوة على خلفية مشاركته في مؤتمر للقوى الجنوبية ببروكسل.
إلى ذلك، أعلن الناشط السياسي وعضو المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة ناصر الطويل استقالته من المجلس.
وكتب الطويل في منشور له على حسابه في فيس بوك، "أنا ناصر الطويل باحاج وبكامل قواي العقليه أعلن استقالتي من المجلس الانتقالي".
وكانت قيادات الانتقالي في شبوة قد أعلنت خلال الأيام الماضية استقالتها من المجلس، استجابة لنداء محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو الذي رحب بالخطوة التي اتخذتها قيادات "الانتقالي " والتي وصفه بـ "المتمثلة في عودتهم إلى صف الوطن لمواجهة العدو الحقيقي المتمثل في مليشيات الحوثي".
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