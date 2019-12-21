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"قناص الحوثي" يستهدف مواطن أربعيني جنوب تعز
السبت, 21 ديسمبر, 2019 07:02:00 مساءً

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"قناص الحوثي" يستهدف مواطن أربعيني جنوب تعز
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*يمن برس -تعز
أصيب مدني، اليوم السبت، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية، بمديرية صبر الموادم، جنوبي محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.
 
وقالت مصادر محلية "إن (فهيم عبدالحق 40 عاما) تعرض للقنص من قبل ميلشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في تلة الصالحين بمنطقة الشقب، شرقي مديرية صبر الموادم، ما اسفر عن إصابته في الرقبة".
 
وبين الحين والأخر تستهدف ميلشيات الحوثي الأحياء السكنية بالمدينة، مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين.
 
وكان تقرير حقوقي صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان قد قال في بيان صحفي الأربعاء الماضي، إنه وثق "مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة وإصابة 11 آخرين، بنيران مليشيات الحوثي" خلال نوفمبر الماضي.
 
وتشير إحصائيات مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز إلى أن الانتهاكات في المحافظة بلغت نحو "30537" حالة منذ عام 2015م وحتى 9 ديسمبر 2019م.
 
وذكر التقرير الصادر عن مكتب حقوق الانسان في 10 ديسمبر الجاري أن تلك الانتهاكات توزعت بين قتلى ومصابين ومختطفين ومهجرين بين رجال ونساء واطفال بالإضافة الى الممتلكات المتضررة كليا وجزئيا.
 
وأدت الحرب الدائرة في تعز بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الانقلابية، منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف إلى سقوط مئات القتلى والجرحى المدنيين، فضلا عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية.


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خاص - يمن برس

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