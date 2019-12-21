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متحدث عسكري يكشف تفاصيل طرد الحوثيين لثلاثة من خبراء الأمم المتحدة بعد ساعات من وصولهم إلى اليمن
السبت, 21 ديسمبر, 2019 07:24:00 مساءً

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متحدث عسكري يكشف تفاصيل طرد الحوثيين لثلاثة من خبراء الأمم المتحدة بعد ساعات من وصولهم إلى اليمن

*يمن برس - متابعة خاصة
قال متحدث عسكري يمني، اليوم السبت، إن الحوثيين منعوا 3 من أعضاء بعثة الأمم المتحدة من دخول العاصمة صنعاء، يوم الخميس، وأجبروهم على مغادرتها إلى الأردن.

جاء ذلك بحسب المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، العقيد وضاح الدبيش.

وأوضح الدبيش أن ”ثلاثة من أعضاء البعثة الأممية المشرفة على اتفاق السويد في محافظة الحُديدة مُنعوا من دخول صنعاء، وتم إرجاعهم بعد وصولهم بساعات“، مضيفا أنه ”تم احتجاز الثلاثة في صنعاء، عقب إجازة  قصيرة قضوها في بلدانهم“.


وتابع أن ”الثلاثة تعرضوا لشتى أنواع المهانة، وتم نهب محتويات كانت بحوزتهم، بعضها متعلق بعملهم، ومنعوا من مغادرة المطار، قبل إجبارهم على العودة إلى العاصمة الأردنية عمان“.

وأعرب الدبيش عن دهشته من امتناع كل من المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيت، ورئيس لجنة إعادة الانتشار في الحُديدة الجنرال الهندي الفريق أبهيجيت غوها، عن الإدلاء بتصريح بشأن ما حدث.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الأمم المتحدة بشأن ما ذكره المتحدث العسكري اليمني.


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خاص - يمن برس

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