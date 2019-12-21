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إثيوبيا تعلن بدء تعبئة سد النهضة في يوليو المقبل
السبت, 21 ديسمبر, 2019 07:39:00 مساءً

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إثيوبيا تعلن بدء تعبئة سد النهضة في يوليو المقبل
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*يمن برس - متابعات

من المقرر أن تبدأ إثيوبيا المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة في يوليو 2020.

وقال وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي، اليوم السبت، خلال اجتماع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من السودان ومصر وإثيوبيا، في الخرطوم:" الاجتماع يهدف لمناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة".

وعبر وزير الري المصري محمد عبد العاطي، عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة.

وقال عبد العاطي :"مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا".

وأضاف :"حددنا نقاط الخلاف فيما بيننا ونأمل أن نحقق تقدمًا في هذه المفاوضات".

أما وزير الري السوداني ياسر عباس، فقد قال :"نحاول تطبيق مبادئ قانون المياه الدولي والذي يقر الاستغلال العادل لمياه الأنهار".

يذكر أن الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة تتركز في نقطتين رئيسيتين، هما سنوات الملىء والتشغيل، والحفاظ على منسوب المياه ببحيرة ناصر عند 165 متر لضمان تشغيل السد العالي وتوليد الكهرباء وتلبية احتياجاتها المائية في سنوات الجفاف.




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خاص - يمن برس

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