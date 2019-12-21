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ركلات الترجيح تمنح "مونتيري المكسيكي"المركز الثالث وتحرم الهلال برونزية المونديال
السبت, 21 ديسمبر, 2019 08:30:00 مساءً

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ركلات الترجيح تمنح "مونتيري المكسيكي"المركز الثالث وتحرم الهلال برونزية المونديال
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*يمن برس - متابعة خاصة
عاندت ركلات الترجيح فريق الهلال ،ليتوج مونتيري المكسيكي بالمركز الثالث لكأس العالم للاندية قطر 2019 ، بعد ان انهى المباراة بركلات الترجيح 4 / 2، بعد ان انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 /2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل للهلال إدواردو(35) ، جوميز (66) ، فيما سسجل هدفي مونتيري ، جونزاليس(55) ، ميزا (60).



الشوط الأول

في الدقيقة 7 يحصل مونتيري على اول ركلة ركنية، قبل أن يشتت لاعب مونتيري الكرة بعيداً عن المرمى.

الدقيقة العاشرة تشهد اول خطورة حقيقية للهلال ، عندما قاد البريك هجمة هلالية من الجهة اليمنى ، ويوغل داخل منطقة جزاء مونتيري ، ويرسل كرة نموذجية لخربين ، الذي أساء التعامل معها، وتصل الكرة سهلة إلى كالديناس حارس مونتيري.

بينما كانت اخطر فرص مونتيري في الدقيقة 14 ، عندما انفرد جونزاليس ، بعد تمريرة في العمق ، لكن المعيوف يتألق في إبعاد الكرة.

ينشط لاعبو مونتيري ، ويحصل الفريق على ركلة ركنية لم يستفد منها ، ويسدد زالدفار بعيداً عن مؤمى المعيوف.

يعاني الهلال حتى الدقيقة 30 ، في إخراج الكرة من مناطقه ، بسبب الكثافة العددية ، والضغط الذي فرضه لاعبو مونتيري في منتصف الملعب .

يشهر الروماني أوفيديو هاتيجان حكم المباراة أول بطاقة صفراء لجوناث لاعب مونتيري ، بسب دخوله العنيف على جوستفو كويلار لاعب الهلال.

في الدقيقة 35 ، وبعد عمل رائع من ياسر الشهراني، يرسل كرة عرضية نموذجية، ينقض عليها كارلوس إدواردو ، المتقدم في المساحات بين مدافعي مونتيري ، برأسه ، ليفتتح التسجيل للهلال.

ينشط لاعبو الهلال بعد هدف السبق ، وينوع لاعبوه التمرير العرضي والطولي ، وفي الدقيقة 39 تصل الكرة إلى محمد البريك في الجهة الهلالية اليمنى، ويرسل كرة عرضية ، لم يحسن إدواردو التعامل معها برأسه.

بعدها مباشرة ، يهدر عمر خربين في الدقيقة 40 فرصة هلالية أخرى لتعزيز التقدم ، عندما تلقى تمريرة حريرية من الرائع ياسر الشهراني، لينفرد ، لكنه يسدد في جسد كالديناس حارس مونتيري ، لينتهي الشوط الاول بفوز الهلال 1/ 0.

الشوط الثاني

نشاط هلالي ملحوظ مع بداية الشوط الثاني من خلال الاستحواذ وحسن الانتشار ، وعكس اتجاه اللعب في الدقيقة 47 ، كاد ان يتعادل مونتيري ، لكن كرة جوناثان الرأسية يحولها المعيوف إلى ركنية .

ويعود خربين من جديد ليهدر فرصة سهلة ،لتسسجيل هدف هلالي ثانٍ، عندما أرسل له جيوفينكو كرة رائعة ، لكن خربين المنفرد يرسل كرة سهلة لحارس مونتيري.

في الدقيقة 55 يخطئ المعيوف في تشتتيت كرة عرضية ، لتصل الكرة إلى أرتورو جونزاليس، لينقض على الكرة برأسه في المرمى الخالي، ليتعادل مونتيري مع الهلال 1 / 1 .

يجري الهلال تبديله الأول في الدقيقة 59 ، بدخول جوميز على حساب عمر خربين غير الموفق.

في الدقيقة 60 ينجح ماكسي ميزا في ترجيح كفة مونتيري ، بعد توغله بين مدافعي الهلال ، ويستقبل كرة عرضية بطريقة رائعة ، قبل ان يضع الكرة باتقان على يسار المعيوف، مسجلاً الهدف الثاني لمونتيري.

يعزز الهلال هجومه بدخول هتان باهبري بدلاً من كويلار في 64.

في الدقيقة 66 وبعد نشاط هلالي ملحوظ ، يعيد الأسد جوميز الهلال للتعادل ، بعد كرة رأسية قوية ومتقنة ، لم تفلح معها محاولة كالديناس حارس مونتيري ، لتصبح النتيجة 2 /2.

يتعملق كالديناس وينقذ مرماه في الدقيقة 69 من تسدديدة صاروخية من جيوفينكو ، ويحول الكرة إلى ركنية ، وبعدها يسدد البديل روجيليو فونيس فوق مرمى المعيوف.

في الدقيقة 81 ، يتألق المعيوف من انقاذ مرماه من هدف مؤكد، عندما سدد ماكسي ميزا كرة صاروخية ، ليمجح المعيوف في السيطرة على الكرة .

تعاند الكرة الهلال في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع ، بعد عدة محاولات على مرمى مونتيري في فرصة واحدة، لتتجه المباراة لركلات الترجيح.

ينجح جوميز وجيوفينكو جانج سو في التسجيل فيما يهدر إدواردو وكنو

بينما يتمكن ماكسي ميزا وستيفان ، فونيس موري و الحارس لويس كالديناس ، فيما اهدر بسكايا

في الدقيقة 44 يتباطأ البليهي في تعامل مع الكرة ، ليخطفها منه ماكسي ميزا ، ويسدد بقوة ، لكن المعيوف ينجح في السيطرة على الكرة .


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خاص - يمن برس

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