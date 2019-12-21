مقتل قائد عسكري في مأرب بانفجار عبوة ناسفة

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*يمن برس - خاص

قتل قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة، وعدد من مرافقيه اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة مارب (شرقي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن العقيد عيبان قعشة قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة قتل مع مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة في الخط الرابط بين مأرب وفرضة نهم.

من جهتها، زعمت مليشيا الحوثي أن مقتل العقيد قعشة ومرافقيه، كان بكمين نفذته عناصرها في خط السير، ما بين مارب وفرضة نهم.

وحتى اللحظة لم تصدر وزارة الدفاع أو قيادة المنطقة العسكرية السابعة بياناً يوضح تفاصيل الحادثة.