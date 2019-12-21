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"المقالح ساخرا من الحوثيين:"من يريد مصادرة العملة الجديدة عليه أن يذهب إلى عدن واستعادة البنك"
السبت, 21 ديسمبر, 2019 08:57:00 مساءً

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"المقالح ساخرا من الحوثيين:"من يريد مصادرة العملة الجديدة عليه أن يذهب إلى عدن واستعادة البنك"

*يمن برس -صنعاء
اتهم قيادي حوثي، جماعته بالسعي لنهب الأموال تحت ذريعة سحب الطبعة الجديدة التي أصدرتها حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا.

ووصف القيادي الحوثي محمد المقالح، الخطوات التي أعلن عنها البنك المركزي في صنعاء لسحب العملة الجديدة من شركات الصرافة ومدخرات الأهالي بأنها لعب جهال وعمليات نهب.

واقترح المقالح على جماعته، لسحب تلك الأموال استعادة البنك المركزي في عدم أو يشترط رفع المطبوع في المفاوضات.


وقال القيادي الحوثي، في تغريدة على" تويتر" من يريد مصادرة العملة الجديدة عليه أن يذهب إلى عدن لاستعادة البنك المركزي أو يشترط رفع المطبوع في المفاوضات أما إن يسلم البنك والعاصمة المؤقتة ولا يعمل شيئا لاستعادتهما ويأتي لمصادرة العملة في صنعاء فلعب جهال.

وأضاف المقالح إن نهبها هنا لا يحسن قيمتها لأنها متداولة في المدن الأخرى واليمن لايزال واحد"


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خاص - يمن برس

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